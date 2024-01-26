Bingöl'de zincirsiz tır, kamyon ve otobüslerin şehirler arası yollara çıkışı yasaklandı
Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elazığ, Erzurum, Diyarbakır ve Muş kara yolları zincir takmayan tır, kamyon, otobüs, minibüs, taksi ve benzeri ticari araçların geçişine kapatıldığı bildirildi.
Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elazığ, Erzurum, Diyarbakır ve Muş kara yolları zincir takmayan tır, kamyon, otobüs, minibüs, taksi ve benzeri ticari araçların geçişine kapatıldığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle Elazığ, Erzurum, Diyarbakır ve Muş kara yollarının zincir takmayan kamyon, otobüs, minibüs, taksi ve benzeri ticari araçların geçişine kapatıldığı ifade edildi.
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