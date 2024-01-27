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        Karla kaplı Bingöl dronla havadan görüntülendi

        Bingöl'de kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 13:11 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:11
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        Karla kaplı Bingöl dronla havadan görüntülendi
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        Bingöl'de kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi havadan görüntülendi.

        Bingöl'de dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı.

        Kentin çevresindeki dağlar ve çeşitli yapılar, kar yağışıyla güzel manzara sundu.

        Karlı dağlar ve Çapakçur Viyadüğü ve yerleşim yerlerinin ortasından geçen Çapakçur Deresi dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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