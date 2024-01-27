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        Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta 772 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 772 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:32 Güncelleme: 27.01.2024 - 11:54
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        Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta 772 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 772 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar dolayısıyla merkeze bağlı 78, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Yolların açılması için 110 ekip, 20 greyder, 14 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 4 kar küreme ve 3 kar savurma aracıyla çalışma yürütülüyor.

        - Elazığ

        Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 465 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

        Merkezde 70, ilçelerden Ağın'da 16, Alacakaya'da 5, Arıcak'ta 10, Baskil 60, Maden'de 31, Keban'da 30, Kovancılar'da 76, Karakoçan'da 88, Palu'da 29 ve Sivrice'de 50 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        - Şırnak

        Şırnak'ta da dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı ve tipi etkili oldu.

        Kar ve tipi sonucu kent merkezinde 2, ilçelerden Uludere'de 4 ve Beytüşşebap'ta 18 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Kent merkezinde belediye ekipleri, ana arterleri açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kar yağışının etkili olduğu Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde de kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Yoğun kar yağışından elektrik enerji nakil hatlarının zarar görmesi sonucu zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kapalı yolları açma çalışması yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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