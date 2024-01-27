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        Haberler Dünya Kızıldeniz gerilimi sürüyor: ABD ve İngiltere Hudeyde kentine saldırı düzenledi

        Kızıldeniz gerilimi sürüyor: ABD ve İngiltere Hudeyde kentine saldırı düzenledi

        Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine ABD ve İngiltere tarafından 2 hava saldırı düzenlediğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 12:46 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:46
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        ABD ve İngiltere Yemen'e yeni saldırı düzenledi
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        Husilere bağlı El-Mesira TV'nin haberinde, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentinin Ras İsa bölgesinde 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

        Haberde saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmedi.

        Saldırıda hedef alınan bölgede Hudeyde kentinin üç limanından biri olan Ras İsa Limanı da yer alıyor.

        Washington veya Londra'dan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        ABD bu sabah, Kızıldeniz'de Yemen'deki İran destekli Husilere ait gemisavar füzesini vurduğunu açıklamıştı.

        KIZILDENİZ'DEKİ SON DURUM

        İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

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        ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

        Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

        Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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