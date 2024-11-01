Bingöl'de "dur" ihtarına uymayan motosikletli kovalamaca sonucu yakalandı

Motosiklet sürücüsüne "sürücü belgesiz araç kullanmak", "tescilli aracı plakasız kullanmak", "bölünmüş yollarda aracı ters yönde kullanmak", "dur ihtarına uymamak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı, motosiklet de trafikten menedilerek otoparka çekildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipleri, Simani Mahallesi Otogar Kavşağı'ndaki devriye sırasında plakasız motosikletin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

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