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        Bingöl'de "dur" ihtarına uymayan motosikletli kovalamaca sonucu yakalandı

        Bingöl'de "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 11:21 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:21
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        Bingöl'de "dur" ihtarına uymayan motosikletli kovalamaca sonucu yakalandı
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        Bingöl'de "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipleri, Simani Mahallesi Otogar Kavşağı'ndaki devriye sırasında plakasız motosikletin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

        İhtara uymayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

        Kara yolunda ters yöne giren sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Sürücünün yakalanması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Motosiklet sürücüsüne "sürücü belgesiz araç kullanmak", "tescilli aracı plakasız kullanmak", "bölünmüş yollarda aracı ters yönde kullanmak", "dur ihtarına uymamak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı, motosiklet de trafikten menedilerek otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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