Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çintay, kentte 4 derslikli okul yaptıracak

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay tarafından kent merkezinde 4 derslikli bir okul yaptırılacak.

Kentte depreme dayanaksız olması nedeniyle yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılması adına verilen desteklerden biri de BİNTSO Başkanı Kadir Çintay'dan geldi.

Çintay, Vali Ahmet Hamdi Usta'nın katılımıyla düzenlenen Ticaret ve Sanayi Odasının kasım ayı olağan meclis toplantısında, şahsi imkanlarıyla kente 4 derslikli bir okul kazandırma sözünü verdi.

Bu katkının, şehrin eğitim hayatına önemli bir değer katacağına belirten Çintay, "Eğitime yapılan her katkı, geleceğimize yapılan bir yatırımdır. İnşallah bu okul, Bingöl için hayırlı bir adım olacak ve gençlerimizi daha iyi bir geleceğe hazırlamada katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Vali Ahmet Hamdi Usta da bu anlamlı desteği takdirle karşıladıklarını kaydederek, okul protokolünün en kısa zamanda imzalanacağını ve gelecek eğitim öğretim yılına yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Usta, "Kazım Demircioğlu amcamızın ardından Kadir Çintay da şehrimize bir okul kazandıracak. Hayırseverlik bulaşıcı bir meziyet. Allah hayrını kabul etsin. Bingöl'ü daha ileriye taşıma yolunda iş insanlarımızın fikirlerine değer veriyoruz. Bizleri bir araya getiren BİNTSO'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.