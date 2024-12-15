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        Bingöl'de 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bingöl'de hakkında 12 yıl 3 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 13:13 Güncelleme: 15.12.2024 - 13:13
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        Bingöl'de 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Bingöl'de hakkında 12 yıl 3 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmayla Bingöl İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan 6 yıl, "basit yaralama" suçundan 3 ay 22 gün, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 9 ay 10 gün, "hakaret” suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün olmak üzere toplam 12 yıl 3 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 suçtan kaydı bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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