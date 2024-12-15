Bingöl'de 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bingöl'de hakkında 12 yıl 3 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmayla Bingöl İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan 6 yıl, "basit yaralama" suçundan 3 ay 22 gün, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 9 ay 10 gün, "hakaret” suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün olmak üzere toplam 12 yıl 3 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 suçtan kaydı bulunan firari hükümlüyü yakaladı.