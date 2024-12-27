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        Bingöl'de kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

        Bingöl'ün Karlıova ile Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 20:25 Güncelleme: 27.12.2024 - 20:29
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        Bingöl'de kar ulaşımı olumsuz etkiliyor
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        Bingöl'ün Karlıova ile Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Bingöl-Erzurum kara yolu, 14. kilometreye kadar yoğun kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı.

        Yedisu-Erzincan kara yolunda ise bir yolcu otobüsü ve bazı araçlar yolda kaldı.

        Bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol açıldı. Jandarma ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

        Ekipler, karın devam ettiği bölgelerde ulaşımın aksamaması için aralıksız çalışma yürütüyor.

        Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl-Elazığ yolu Direkli rampası ve Yolçatı köyü mevkisinde yolda kalan sürücülere yardım etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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