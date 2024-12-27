Bingöl'de kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bingöl'ün Karlıova ile Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Bingöl-Erzurum kara yolu, 14. kilometreye kadar yoğun kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı.

Yedisu-Erzincan kara yolunda ise bir yolcu otobüsü ve bazı araçlar yolda kaldı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol açıldı. Jandarma ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.