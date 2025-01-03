Bingöl'de TÜGVA 'GençLig' Futbol Turnuvası'nın finali yapıldı

Programa, Vali Yardımcısı Uğur Tutkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve TÜGVA Bingöl Temsilcisi İsmail Bukan da katıldı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, öğrencileri tebrik ederek kupa ve madalyalarını verdi.

Saray Mahallesi'ndeki bir halı sahada yapılan maçta, Bilim Teknik Koleji takımı rakibini 3-2 yenerek şampiyon olmayı başardı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Lise Koordinatörlüğü ve Spor Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası, kentteki 37 okulun katılımıyla yapıldı.

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