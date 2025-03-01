Bingöl'de haklarında arama kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı
Bingöl'de haklarında arama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı.
Bingöl'de haklarında arama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, aranan şüphelilerin yakalanması, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 21-28 Şubat tarihlerinde çalışma yaptı.
Ekipler bu kapsamda 8 şüpheliyi yakaladı.
Aramalarda, 1 kilo 276 gram esrar, 21,54 gram kubar esrar, 0,30 gram kokain, 4 uyuşturucu hap ve 9 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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