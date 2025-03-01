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        Bingöl'de haklarında arama kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı

        Bingöl'de haklarında arama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 10:26 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:26
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        Bingöl'de haklarında arama kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı
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        Bingöl'de haklarında arama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, aranan şüphelilerin yakalanması, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 21-28 Şubat tarihlerinde çalışma yaptı.

        Ekipler bu kapsamda 8 şüpheliyi yakaladı.

        Aramalarda, 1 kilo 276 gram esrar, 21,54 gram kubar esrar, 0,30 gram kokain, 4 uyuşturucu hap ve 9 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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