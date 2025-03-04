Karlıova Belediyesinden ilçe genelinde kar temizliği

Karlıova Belediyesi yetkilileri gün boyu kar yağışının sürdüğünü, ekiplerin de karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

Ekipler ayrıca okul bahçelerindeki kar birikintilerini de temizledi.

Belediye ekipleri iş makineleri ile çarşı merkezi ve ana arterlerde kar temizliği yaptı.

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