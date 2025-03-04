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        Karlıova Belediyesinden ilçe genelinde kar temizliği

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye ekiplerince kar temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 22:26 Güncelleme: 04.03.2025 - 22:26
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        Karlıova Belediyesinden ilçe genelinde kar temizliği
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye ekiplerince kar temizliği yapıldı.

        İlçede yoğun yağışın ardından cadde ve sokaklar karla kaplandı.

        Belediye ekipleri iş makineleri ile çarşı merkezi ve ana arterlerde kar temizliği yaptı.

        Ekipler ayrıca okul bahçelerindeki kar birikintilerini de temizledi.

        Karlıova Belediyesi yetkilileri gün boyu kar yağışının sürdüğünü, ekiplerin de karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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