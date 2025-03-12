Bingöl'de zincirleme trafik kazası kamerada

Kaza anı ve çarpışmadan sonra aracından inen sürücünün hareket eden otomobiline koşarak yeniden binmesi özel halk otobüsünün kamerasınca kaydedildi.

Kaza anında sürücüsünün indiği otomobil hareket etmeye devam etti. Bu sırada koşarak hareket eden otomobiline yeniden binen sürücü, aracını yol kenarına çekmeyi başardı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Bingöl-Muş Bulvarı'nın Hastane Kavşağı mevkisinde trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı. Otomobil de önünde bekleyen araca çarptı.

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