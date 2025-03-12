Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de zincirleme trafik kazası kamerada

        Bingöl'de trafik ışıklarında meydana gelen zincirleme trafik kazası, özel halk otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 17:20 Güncelleme: 12.03.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de zincirleme trafik kazası kamerada
        ABONE OL

        Bingöl'de trafik ışıklarında meydana gelen zincirleme trafik kazası, özel halk otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Bingöl-Muş Bulvarı'nın Hastane Kavşağı mevkisinde trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı. Otomobil de önünde bekleyen araca çarptı.

        Kaza anında sürücüsünün indiği otomobil hareket etmeye devam etti. Bu sırada koşarak hareket eden otomobiline yeniden binen sürücü, aracını yol kenarına çekmeyi başardı.

        Kazada, 3 araçta hasar oluştu.

        Kaza anı ve çarpışmadan sonra aracından inen sürücünün hareket eden otomobiline koşarak yeniden binmesi özel halk otobüsünün kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        12 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        ABD'de enflasyon beklentinin altında
        ABD'de enflasyon beklentinin altında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Karlıova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü prog...
        Karlıova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü prog...
        Yeşilay Bingöl Şubesi öğrencilere yönelik eğitimlerini sürdürüyor
        Yeşilay Bingöl Şubesi öğrencilere yönelik eğitimlerini sürdürüyor
        Karlıova Kaymakamı Gilan öğrencilerle iftarda buluştu
        Karlıova Kaymakamı Gilan öğrencilerle iftarda buluştu
        Karlıova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlandı
        Karlıova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlandı
        Karlıova'da ADEM kursiyerlerine iftar verildi
        Karlıova'da ADEM kursiyerlerine iftar verildi
        16 yılda 200'ü aşkın kişiye sigarayı bıraktırdı
        16 yılda 200'ü aşkın kişiye sigarayı bıraktırdı