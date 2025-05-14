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        Bingöl'de sağanak ve dolu etkili oldu

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 19:57 Güncelleme: 14.05.2025 - 19:57
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        Bingöl'de sağanak ve dolu etkili oldu
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        Akşam saatlerinde etkili olan dolu, yerini sağanağa bıraktı.

        Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken, sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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