Bingöl'de takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Bingöl'de, takla atan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Bingöl'de, takla atan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
V.G. idaresindeki 65 AL 559 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Solhan kara yolunun Çavuşlar köyü mevkisinde takla attı.
Kazada, sürücü ile araçtaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 7 yaşındaki E.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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