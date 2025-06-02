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        Karlıova'da öğrencilerden yıl sonu resim sergisi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan resimlerden oluşan sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 13:36 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:39
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        Karlıova'da öğrencilerden yıl sonu resim sergisi
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan resimlerden oluşan sergi açıldı.

        Yiğitler Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Songül Yılmaz rehberliğinde öğrenciler tarafından yıl boyunca yaklaşık 100 eser yapıldı.

        Resimler okul bahçesinde açılan sergiyle beğeniye sunuldu.

        Sergiyi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Günçe ve katılımcılar eserleri inceledi.

        Halitoğlu, yapılan çalışmadan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

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        Galeri

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