        Bingöl Haberleri

        Bingöl'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Giriş: 05.01.2026 - 14:17 Güncelleme: 05.01.2026 - 14:17
        Bingöl'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, 3 Ocak'ta merkez Karşıyaka Mahallesi Üniversite Kavşağı mevkisinde silahlı saldırıya uğrayan Osman H'nin (27) yaralandığı ve ardından kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği anımsatıldı.

        Başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden bir kısmının Bingöl'de, bir kısmının ise farklı illerde yakalandığı belirtilen açıklamada, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı, 1'i için de adli kontrol kararı verildiği kaydedildi.

        Açıklamada, olayın firari şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

