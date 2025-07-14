Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de jandarmaya arama kurtarma ekipmanı desteği

        Bingöl'de olası afet durumunda daha etkin görev alabilmesi için İl Jandarma Komutanlığına arama kurtarma ekipmanları teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 19:22 Güncelleme: 14.07.2025 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de jandarmaya arama kurtarma ekipmanı desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'de olası afet durumunda daha etkin görev alabilmesi için İl Jandarma Komutanlığına arama kurtarma ekipmanları teslim edildi.

        Valiliğin girişimleriyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) temin edilen arama kurtarma malzemelerinin teslim edilmesi için İl Jandarma Komutanlığında imza töreni düzenlendi.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve AFAD İl Müdürü Atilla Uzun tarafından protokol imzalandı.

        Usta, yaptığı konuşmada, afetlerle mücadelenin sadece bir teşkilatın kaldırabileceği bir olay olmadığını, toplumun tüm kesimleriyle beraber bunun etkin bir şekilde yapılabileceğini söyledi.

        Bingöl'de bu konuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını dile getiren Usta, bugün de güzel bir birlikteliğe imza attıklarını belirtti. Usta, şöyle konuştu:

        "Valiliğimizin girişimleriyle ve AFAD tarafından temin edilen 30 parçadan oluşan alet ve ekipmanları bir protokolle jandarmamıza teslim etmiş durumdayız. AFAD Başkanlığımızın Türkiye'de bir çalışması var; 100 bin arama-kurtarma eğitiminden geçmiş insanı yetiştirmek amacıyla bir çalışma yürütüyor. Biz de Bingöl olarak buna destek veriyoruz. Şu ana kadar Valiliğimizin girişimleriyle ve AFAD Müdürlüğümüz kanalıyla yaklaşık 1624 vatandaşımızı, arama kurtarma konusunda eğittik. Bunların 486'sı jandarma personelimiz. Yine yaklaşık 1300 jandarma personelimize de çadır kurma eğitimleri verdik. Bununla ilgili askerimizde de, emniyetimizde de bu tür çalışmalara devam ediyoruz. Önemli olan Bingöl'de olası bir afet yaşandığında sadece bu işi AFAD'a teslim etmek değil hep beraber üstesinden gelmek. Sadece kamu kurumlarımız değil sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızdan aldığımız destekle de bu işbirliğini, bu gayretimizi artırarak devam edeceğiz."

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yeşilyurt da Bingöl'ün deprem kuşağında yer aldığını anımsatarak, "Bizler de bugün aldığımız bu ekipmanlarla inşallah gerek olmaz ama olası bir depremde, başta arama kurtarma olmak üzere yardım malzemelerinin dağıtımı, çadır kurma gibi her türlü görevde milletimizin, devletimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

        AFAD İl Müdürü Uzun da jandarmanın afetlerde en büyük destekçilerinden biri olduğunu vurguladı.

        Protokol imza törenine, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Vali Yardımcısı Yasin Şahin ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı!
        Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        Kartalkaya davasında ikinci hafta!
        Kartalkaya davasında ikinci hafta!
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında...
        Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında...
        Bingöl'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi
        Bingöl'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi
        Suların yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan 4 kişi, jet ski ile kurt...
        Suların yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan 4 kişi, jet ski ile kurt...
        Bingöl'de at yarışı yapıldı
        Bingöl'de at yarışı yapıldı
        Vali Usta'danKaymakam Doğan'a "hayırlı olsun" ziyareti
        Vali Usta'danKaymakam Doğan'a "hayırlı olsun" ziyareti
        Bingöl'de 843 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 843 kök Hint keneviri ele geçirildi