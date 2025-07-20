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        Bingöl'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Bingöl'de polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 15:14 Güncelleme: 20.07.2025 - 15:14
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        Bingöl'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Bingöl'de polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin denetimleri sürüyor.

        Denetimlerde ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 mermi ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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