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        Bingöl'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

        Bingöl'de Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu" toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 21:27 Güncelleme: 18.07.2025 - 21:27
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        Bingöl'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Bingöl'de Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu" toplantısı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Usta başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 3. Olağan Toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Baycuman tarafından kurumun faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.

        İstihdama ve mesleki eğitime yönelik konuların ele alındığı toplantıda, kadınların iş hayatına katılımını artırmaya yönelik teşvikler, engelli ve eski hükümlü bireylere yönelik projeler, nitelikli işgücünün geliştirilmesine ilişkin stratejik planlamalar ve mesleki ve teknik eğitimin istihdam üzerindeki etkisini güçlendirme çalışmaları değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Usta, başarılı çalışmaları nedeniyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Baycuman ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

        Valilik ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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