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        Bingöl'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 12:27 Güncelleme: 20.07.2025 - 12:27
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        Bingöl'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bingöl’ün Solhan ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        E.Y'nin kullandığı 18 EC 610 plakalı otomobil, Yeşilova mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.

        Kazada, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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