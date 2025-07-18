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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 20:42 Güncelleme: 18.07.2025 - 20:42
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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bingöl’ün Solhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Murat köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Solhan Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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