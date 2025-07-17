Bingöl'de 50 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir yolcunun valizinde 50 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir yolcunun valizinde 50 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halk sağlığının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.
Bu kapsamda yol kontrol noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada bir yolcunun valizinde 50 paket bandrolsüz sigara bulundu.
Şüpheli şahıs hakkında adlı işlem yapıldı.
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