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        Bingöl'de 3 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 3 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 18:34 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:34
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        Bingöl'de 3 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde 3 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve ilçe jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 av tüfeği, tabanca ve şarjör ele geçirildi.

        Savcılık kararıyla 4 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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