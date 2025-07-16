Bingöl'de 3 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde 3 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde 3 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve ilçe jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 av tüfeği, tabanca ve şarjör ele geçirildi.
Savcılık kararıyla 4 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
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