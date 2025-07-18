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        "20. Ezanı Güzel Okuma Yarışması" bölge finali Bingöl'de yapıldı

        Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında "Ezanı Güzel Okuma Yarışması" bölge finali Bingöl'de düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:01 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:01
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        "20. Ezanı Güzel Okuma Yarışması" bölge finali Bingöl'de yapıldı
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        Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında "Ezanı Güzel Okuma Yarışması" bölge finali Bingöl'de düzenlendi.

        İl Müftülüğünün ev sahipliğinde Selahattin Eyyubi Camisi'nde düzenlenen bölge finalinin komisyon başkanlığını, Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Mustafa Şeker yürüttü.

        İl Müftüsü Orhan İmamoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan "20. Ezanı Güzel Okuma Yarışması"na, Bingöl, Muş, Bitlis, Iğdır, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van'da yapılan yarışmaların birincileri katıldı.

        İl Müftüsü Orhan İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Din Görevlileri Haftası'nın sadece mesleki sorumlulukları hatırlama değil, aynı zamanda topluma manevi rehberlik eden din görevlilerinin gayret ve hizmetlerini takdir etme zamanı olduğunu ifade etti.

        Ezanın İslam'ın en önemli sembollerinden biri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Günde beş vakit semaya yükselen bu çağrı, yalnızca namaza davet değil, aynı zamanda birliğin, dirliğin, kardeşliğin ve tevhit inancının güçlü bir ifadesidir. Ezan, müminlerin gönlünde yer etmiş manevi bir çağrıdır ve onu en güzel şekilde okumak, bu davetin ruhuna uygun bir şekilde insanlara ulaştırmak büyük bir vazifedir." diye konuştu.

        Yarışmada 1'inci seçilen İlyas Çaptuğ, Niğde'de düzenlenecek Türkiye finaline katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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