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        Haberler Spor Transfer Fenjerbahçe'den Wendel hamlesi! - Futbol Haberleri

        Fenjerbahçe'den Wendel hamlesi!

        Fenerbahçe'de orta arayışları sürerken, gündeme yeni bir isim daha geldi. Sarı-lacivertlilerin, Rus ekibi Zenit'te forma giyen Brezilyalı Wendel ile görüştüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 11:23 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:23
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        Transfer çalışmalarını sürdüren ve şu ana kadar kadrosuna Archie Brown, Jhon Duran, Tarık Çetin ve Abdou Aziz Fall'ı katan Fenerbahçe'de, orta saha takviyesi de merakla bekleniyor.

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        Sarı-lacivertlilerde orta saha için ilk hedef Yves Bissouma olurken, yönetim transferin gerçekleşmemesi halinde B planını da belirledi.

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        Fenerbahçe'nin orta saha transferi için görüştüğü isimlerden birinin de Wendel olduğu ortaya çıktı.

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        Brezilyalı gazeteci Andre Hernan'ın haberine göre, Fenerbahçe, Zenit'in Brezilyalı orta saha oyuncusu için devreye girdi.

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        27 yaşındaki futbolcuya Katar temsilcisi Al Saad'ın da ilgisinin bulunduğu kaydedildi.

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        Fenerbahçe ve Al Saad'ın teklilerini değerlendiren Wendel'in, ülkesi Breziya'dan gelecek tekliflere de açık olduğu ifade edildi.

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        Wendel, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Sarı-kırmızılılar, Wendel'le büyük ölçüde anlaşmasına rağmen Zenit'i bonservis konusunda ikna edememişti.

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        Wendel geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 27 maça çıkarken, 2 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

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