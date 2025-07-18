Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı

Anıtlar Kurulu ile Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün İstanbul Boğazı'ndaki bazı işletmelerde tespit ettiği kaçak yapılar için Les Ottoman Otel’den sonra ilk yıkım 11 Temmuz’da Balyan Pastanesi’nde gerçekleştirilmişti.

Ünlü otel zincirleri ile balık restoranlarının olduğu işletmelerin arasında Mandarin Otel, Les Ottoman Otel, Bebek Balıkçısı, ünlü Bebek Otel, Baylan Pastanesi, Arnavutköy Balıkçısı gibi işletmeler vardı. Baylan Pastanesi’ndeki yıkımın ardından İBB ekiplerinin ikinci durağı ise 18 Temmuz Cuma sabah saat 08.00’de ünlü Bebek Otel olacaktı.

Ancak Bebek Balıkçısı gibi Bebek Otel için de işletme sahiplerinin itirazları üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bebek Balıkçısı için de 17 Temmuz’da planlanan yıkım işlemi mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle gerçekleştirilmemişti.

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KIYI ŞERİDİNE TAŞAN KIŞ BAHÇESİ

Söz konusu işletmelerden bazılarının kültür varlığı olarak tescilli yapılarda merdivenleri kaldırıp asansöre dönüştürdükleri, çatıyı kaldırıp üstü kapalı kış bahçesi yaptıkları, kıyı şeridini aşıp denize dolgu yaparak restoranı büyüttükleri tespit edilmiş, Boğaziçi Ön görünümünü ihlal ettikleri ortaya çıkmıştı.