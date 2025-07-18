AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Marmara Bölgesi haziran ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 41,5 milimetre olarak gerçekleşti.

Bölge, Haziran 2024'te 3,4 milimetre, geçen ay ise 2,4 milimetre yağış aldı. Böylece bu sene bölgedeki haziran yağışlarının, uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 94, geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 29 azaldığı belirlendi.

Geçen ay 0,5 milimetre yağış alan İstanbul'da, son 65 yılın en düşük haziran yağışı kaydedildi. İstanbul, aynı zamanda yüzde 99 ile normaline göre yağışın en fazla azaldığı il oldu.

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Ayrıca Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de son 65 yılın en düşük haziran yağışları kaydedildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine, son günlerde Türkiye'de havaların son derece sıcak, yağışların yetersiz olduğunu söyledi.

Ülkede son 2 yıldır kurak bir dönem yaşandığını, bu haziranda da havaların sıcak ve yağışsız geçtiğini belirten Toros, haziran yağışlarının ülkede yüzde 63 azaldığını kaydetti.