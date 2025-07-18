"Pezeşkiyan geçtiğimiz ay İsrail saldırısında yaralandı"

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve 12 gün süren çatışmalar sırasında, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yaralandığı iddia edilmişti.

Pezeşkiyan'ın da katıldığı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısının yapıldığı binaya İsrail'in saldırı düzenlediği bildirilmişti.

CBS'e konuşan ABD'li istihbarat kaynakları, Pezeşkiyan'ın yaralandığına ilişkin bilgiyi teyit etti.

Pezeşkiyan, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, İsrail'in kendisine suikast girişiminde bulunduğunu ifade etmişti.

Pezeşkiyan, İsrail'in kendisini öldürmek üzere hareket ettiğini ancak başarısız olduğunu bildirdi.

İRAN BASINI YAZMIŞTI

İsrail’in, İran’a saldırıları sırasında Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın da aralarında bulunduğu üst düzey devlet yetkililerinin katıldığı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısının yapıldığı binayı vurduğu, Pezeşkiyan ve diğer yetkililerin hedef alınan binadan çıkarken bacaklarından hafif şekilde yaralandıkları açıklandı.

REKLAM

İsrail’in İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısının yapıldığı binaya yönelik saldırı girişimine dair detaylar, yarı resmi Fars Haber Ajansı tarafından yayımlandı.

Habere göre saldırı, 16 Haziran'da sabah erken saatlerde Tahran’ın batısındaki bir binanın alt katlarında gerçekleşti. O sırada binada üç devlet erkini temsil eden liderler ve üst düzey yetkililerin katılımıyla Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısı yapılıyordu. Saldırının, Eylül 2024'te Beyrut'ta İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a yönelik saldırıya benzer şekilde planlandığı ve İsrail'in binanın giriş ve çıkışlarını altı bomba ya da füzeyle hedef alarak kaçış yollarını kapatmaya ve hava akışını kesmeye çalıştığı belirtildi. Patlamalar sonucunda toplantı katında elektriklerin kesildiği ancak yetkililerin, daha önceden planlanmış bir acil çıkış kapısını kullanarak binayı terk etmeyi başardığı bilgisi verildi. Çıkış sırasında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da dahil olmak üzere bazı üst düzey yetkililerin bacaklarından hafif şekilde yaralandığı ifade edildi. Saldırganların hedef hakkında sahip olduğu detaylı ve doğru bilgilerin içeriden bir bilgi aktarımı ihtimalini güçlendirdiği ve bu doğrultuda güvenlik birimlerinin soruşturma başlattığı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 7 Temmuz'da Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'un programında yaptığı açıklamada, İsrail'in bulunduğu binayı bombalamak istediğini açıklamıştı. İran'ın eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhsin Rızai de 9 Temmuz'da devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sırasında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin toplandığı noktaya 6 bomba isabet ettiğini, saldırıda can kaybı veya yaralı olmadığını ifade etmişti. İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlattı. Saldırılarda üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ile 126 kadın ve 41 çocuk olmak üzere 1100 kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi yaralandı. İran ordusunun karşı saldırılarında ise İsrail'in açıklamasına göre 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi. İran, ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma istediklerini açıkladı. İsrail’in İran’a saldırılarında üst düzey isimler hayatını kaybetti Saldırıda hayatını kaybeden İranlı üst düzey komutanlar ve öz geçmişleri şöyle: Tümgeneral Muhammed Bakıri Tahran'da 1959 yılında doğan Muhammed Bakıri, İran Silahlı Kuvvetleri'nin en üst düzey komutanıydı. 1981 yılında Devrim Muhafızları'na katılarak askeri kariyerine başladı. İran-Irak Savaşı sırasında önce operasyonel sahada görev yaptı, ardından Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’nin istihbarat operasyonlarından sorumlu oldu. Bu dönemde örgütün istihbarat yapısının temellerini atan isimlerden biri olarak öne çıktı. Savaş sonrasında Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde çeşitli görevler üstlendi. 2007’de Hatemul Enbiya Merkezi Karargâhı’na yardımcı koordinatör olarak atandı. 2016 yılında Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi ve ülkenin tüm askeri yapısını yöneten en yetkili kişi oldu.

Askeri hizmetleri nedeniyle ülkenin lideri Ali Hamaney tarafından onurlandırılan Bakıri, 13 Haziran 2025’te İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetti. Ölümü, bölgedeki çatışmaların daha da tırmanmasına neden oldu. İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de İsrail'in İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden en üst düzey yetkililerden biri oldu. 65 yaşındaki Selami, İran’ın dış tehditlere karşı özellikle İsrail ve ABD’ye yönelik sert söylemleriyle tanınıyordu. 1980’de İran-Irak Savaşı sırasında Devrim Muhafızları’na katılan Selami, 2009’da komutan yardımcılığına, 2019’da ise kurumun başkomutanlığına getirildi. Görev süresi boyunca İran’ın askeri kapasitesini sürekli vurguladı ve ülkesinin "dünya gücü olma eşiğinde" olduğunu savundu. Selami, özellikle İsrail karşıtı açıklamalarıyla dikkati çekti. 2019’da Suriye’deki İran hedeflerine yönelik saldırının ardından İsrail’i haritadan silme tehdidinde bulunmuştu. Nisan 2024’te İran’ın Şam’daki büyükelçiliğine düzenlenen saldırı sonrası da benzer ifadeler kullanarak "Siyonist rejimin cezalandırılacağını" dile getirmişti.

Saldırılardan yalnızca bir gün önce İran’ın her senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu açıklayan Selami, "İran’ın savaş tecrübesine" dikkati çekmişti. Aynı zamanda, İran'ın nükleer ve askeri programlarına dahil olduğu gerekçesiyle uzun süredir BM Güvenlik Konseyi ve ABD yaptırımlarıyla karşı karşıyaydı. Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından biri olarak, İran lideri Hamaney'e doğrudan danışmanlık yapan önemli figürlerden biriydi. Tümgeneral Gulam Ali Reşidi Tümgeneral Gulam Ali Reşidi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin önde gelen isimlerinden biri ve İran’ın en önemli askeri karargâhı olan Hatemul Enbiya Merkezi Karargâhı komutanıydı. 1953 yılında Huzistan Eyaleti'nin Dezful kentinde doğdu. 1979’daki devrim sonrası Devrim Muhafızları’na katıldı ve örgütün ilk yapılanmasında etkili oldu. İran-Irak Savaşı sırasında Devrim Muhafızları’nın başlıca komutanlarından biri olarak görev yaptı. Savaş boyunca önemli operasyonların planlanmasında rol aldı ve askeri karar mekanizmalarının kilit üyeleri arasında yer aldı.

Reşidi, 17 yıl boyunca Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2016 yılında, lideri Ali Hamaney’in emriyle Hatemul Enbiya Merkezi Karargâhı’nın başına getirildi. Bu karargâh, İran’ın askeri operasyonlarının planlandığı ve koordine edildiği ana merkezdir. Savunma doktrini geliştirme süreçlerinde de önemli bir rol oynayan Reşidi, kamuoyuna nadiren konuşsa da İran’ın askeri stratejisinde belirleyici bir figür olarak biliniyordu. Özellikle ABD ve İsrail gibi dış tehditlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini sıkça vurgulamıştı. Tuğgeneral Emir Ali Hacızade Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 2009 yılından bu yana İran Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyordu. 1962 yılında Tahran’da doğan Hacızade, İran-Irak Savaşı'nın başlamasının ardından Devrim Muhafızları'na katıldı ve savaş sırasında keskin nişancı olarak çeşitli operasyonlarda yer aldı. Savaştan sonra hava kuvvetlerine geçen Hacızade, İran’ın balistik füze geliştirme programında aktif görev aldı. 2019 yılında İran’ın Hürmüz Boğazı yakınlarında bir Amerikan insansız hava aracını düşürmesinin ardından, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alındı.

Uzun yıllar İran’ın savunma stratejilerinde etkin bir rol oynayan Hacızade, özellikle füze kapasitesinin geliştirilmesinde kilit isimlerden biri olarak öne çıktı. Hacızade ile birlikte 8 general öldü İsrail’in ülkeye yönelik son saldırılarında Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade ile birlikte 8 general daha hayatını kaybetti. İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hacızade’nin öldüğü saldırının hedeflerinden birinin de ordu komuta kademesi olduğu belirtildi. Açıklamada, İsrail saldırısında yaşamını yitiren generallerin isimleri şu şekilde sıralandı: “Mahmud Bakıri, Davud Şeyhiyan, Muhammed Bakır Tahirpur, Mensur Seferpur, Mesud Tayyib, Hüsrev Hasani, Cevad Cursera ve Muhammed Ağacaferi.” İranlı yetkililer, saldırıların yalnızca askeri altyapıyı değil, aynı zamanda üst düzey komutanları da hedef aldığını belirterek “bu durumun bölgesel gerilimi ciddi biçimde tırmandırabileceği” uyarısında bulundu. Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki generalin de hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonu 15 Haziran'da, İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Kazımi ile birlikte yardımcısı Hasan Muhakkik ve Muhsin Bakıri adlı iki generalin yaşamını yitirdiğini duyurdu. İsrail'in saldırılarında 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi İran devlet televizyonu, İsrail’in son günlerde ülkenin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar toplam 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiğini duyurdu. Habere göre saldırılarda yaşamını yitiren bilim insanlarının isimleri şöyle: "Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Ekber Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi, Feridun Abbasi, Ali Bekayi Kerimi, Mansur Asgeri ve Said Borci." İranlı yetkililer, İsrail’in saldırılarının yalnızca askeri hedefleri değil, aynı zamanda ülkenin bilimsel altyapısını da doğrudan hedef aldığını vurguladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu.