Bingöl'de 1520 kök Hint keneviri ile 4 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1520 kök Hint keneviri ile 4 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Genç ilçesi kırsalında çalışma yürüttü.

Ekipler, 4 farklı noktada yaptıkları aramada, toplam 1520 kök Hint keneviri ile 4 bin kök skunk bitkisi ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.