Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı

Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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