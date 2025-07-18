1-Erdinç Karataş-AKM YAPI TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. UNVANLI FİRMA TEMSİLCİSİ
2-Ahmet Kudu- KCT YOL YAPI İNŞ. TİC. A.Ş. UNVANLI FİRMA TEMSİLCİ
3-Erdal Günaydın-KCT YOL YAPI İNŞ. TİC. A.Ş. UNVANLI FİRMA TEMSİLCİ
4-Muzaffer Hacımustafaoğlu-KCT YOL YAPI İNŞ. TİC. A.Ş. UNVANLI FİRMA TEMSİLCİ
5-Can Karataş-AKM YAPI TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. UNVANLI FİRMA TEMSİLCİSİ
6-Abdullah Karataş- AKM YAPI TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. VE KCT YOL YAPI İNŞ. TİC. A.Ş. UNVANLI FİRMALARIN TEMSİLCİSİ
7-Metin Demirci-AKM YAPI TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. UNVANLI FİRMA TEMSİLCİSİ
8-Oktay Nuri Çelik- AKM YAPI TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. UNVANLI FİRMA TEMSİLCİSİ
9-Ali Haydar Özkazanç-AKM YAPI TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. UNVANLI FİRMA TEMSİLCİSİ
10-Murat Timuçin Altıer-ETEMM YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. ÜNVANLI FİRMA TEMSİLCİSİ
11-Deniz Erzincan-BOĞAZİÇİ A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
12-Ali Cüneyt Özdemir-BOĞAZİÇİ A.Ş. SATIN ALMA PERSONELİ
13-Gülşen Çokyiğit- İSPER İSTANBUL BÜRO İŞÇİSİ
14-Taylan Çokyiğit-MALTEPE BELEDİYESİNDE EKONOMİST