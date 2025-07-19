Bingöl'de "33 Er Şehitler Anıtı" karşısına ay yıldızlı Türkiye haritası yerleştirildi

Valilik ve Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil kıyafetli ve silahsız 33 askerin anısını yaşatmak amacıyla çalışma yaptı.

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