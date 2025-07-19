Bingöllü işitme engelli "Neno"nun hayatı sarı lacivert

RIDVAN KORKULUTAŞ/RÜŞTÜ NESİP ÇİFTÇİ - Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan işitme engelli Mehmet Emin Gengörü, çocukluğundan bu yana taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye duyduğu sevgiyi eşyasının yanı sıra evinin dış duvarlarına da yansıttı.

İlçede "Neno" olarak tanınan 53 yaşındaki Gengörü, 13 yaşında geçirdiği menenjit hastalığı sonucu duyma yetisini kaybetti.

Sadece dudak okuyarak güçlükle konuşabilen Gengörü, tutkuyla bağlı olduğu Fenerbahçe'nin renkleriyle iç içe yaşam sürüyor.

Sürekli Fenerbahçe forması giyen, odasını tarağından oturağa, resimlerden yastıklara kadar sarı lacivert renkli eşyayla donatan Gengörü, Boğlan Mahallesi'nde ailesinin ve hayırseverlerin desteğiyle kendilerine ait arsa üzerine inşa edilen müstakil evinin duvarlarına da Fenerbahçe sevgisini taşıdı.

Evinin dış cephesini sarı lacivert renklerle boyatan Gengörü, adeta Fenerbahçe ile yatıp Fenerbahçe ile kalkıyor.

- "Tüm hayalim Fenerbahçe üzerine"

Mehmet Emin Gengörü, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana Fenerbahçe'yi çok sevdiğini, taraftarı olduğu takımın yıllardır şampiyon olamamasının üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Yüreğinin yanık olduğunu ifade eden Gengörü, takımını desteklemekten hiç vazgeçmediğini belirtti.

Çocukken sabah akşam futbol oynadığını anlatan Gengörü, "Tüm hayalim Fenerbahçe üzerine. Küçüklükten beri futbolu seviyorum. Fenerbahçe için ağlamışım, bağırmışım, gülmüşüm. Bazen yüzümüz gülüyor, bazen ağlıyor. Odamda Fenerbahçe'ye dair fotoğraflar, formalar, eşya var. Odama gelenler çok beğeniyor." dedi.

Gengörü, yeni evinin iç duvarlarını da sarı lacivert boyatmak istediğini belirterek, "Türkiye'de böyle güzel renkte bir ev yok. Evin içerisini de yaptığımda her yer sarı lacivert olacak. Kalpten Fenerbahçe'yi tutuyorum." diye konuştu.

İmkanı ve sağlanan destekler ölçüsünde evini büyük ölçüde tamamladığını dile getiren Gengörü, kapı, dolap, banyo gibi evinin iç kısmındaki eksikleri tamamlamak için de yine hayırseverlerin katkısını beklediğini sözlerine ekledi.