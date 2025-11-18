Habertürk
        Bingöl Haberleri

        Bingöl'de bir haftalık asayiş verileri paylaşıldı

        Bingöl'de emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesindeki bir haftalık asayiş verileri açıklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 10:22 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:22
        Bingöl'de bir haftalık asayiş verileri paylaşıldı
        Bingöl'de emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesindeki bir haftalık asayiş verileri açıklandı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-17 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin verileri paylaştı.

        Usta, operasyonlarda 632 gram metamfetamin, 395 gram esrar, 7 av tüfeği, 2 tabanca, şarjör ve 15 fişek ele geçirildiğini belirtti.

        Denetimlerde 95 bin 472 kişinin sorgulandığını ve aranan 23 aranan kişinin tespit edildiğini ifade eden Usta, şunları kaydetti:

        "11 bin 459 araç kontrol edildi, 673 araca cezai işlem uygulandı, 37 araç trafikten men edildi. Arananlara yönelik operasyonlarda ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü ile ifadeye yönelik kaydı bulunan 21 kişi olmak üzere 27 kişi yakalandı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

