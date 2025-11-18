Bingöl'de bir haftalık asayiş verileri paylaşıldı

Bingöl'de emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesindeki bir haftalık asayiş verileri açıklandı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-17 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin verileri paylaştı.

Usta, operasyonlarda 632 gram metamfetamin, 395 gram esrar, 7 av tüfeği, 2 tabanca, şarjör ve 15 fişek ele geçirildiğini belirtti.

Denetimlerde 95 bin 472 kişinin sorgulandığını ve aranan 23 aranan kişinin tespit edildiğini ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"11 bin 459 araç kontrol edildi, 673 araca cezai işlem uygulandı, 37 araç trafikten men edildi. Arananlara yönelik operasyonlarda ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü ile ifadeye yönelik kaydı bulunan 21 kişi olmak üzere 27 kişi yakalandı."