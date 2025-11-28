Karlıova'da sahipsiz köpekler barınağa teslim edildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sahipsiz köpekler barınağa teslim edildi.

Karlıova Kaymakamlığı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kaymakamlık koordinasyonunda, bugüne kadar özel idare ve belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde korumaya ihtiyaç duyan toplam 330 can dostunun toplanarak gerekli kontrollerinin ardından güvenli bir şekilde hayvan barınağına teslim edildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla yürütülen bu süreç, vatandaşımızın can, mal güvenliği ve can dostlarımızın daha sağlıklı şartlarda yaşamalarını sağlamak amacıyla kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.