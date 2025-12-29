Habertürk
Habertürk
        Bingöl'de eğitime kar engeli

        Bingöl'de eğitime kar engeli

        Bingöl'de etkili yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 12:17 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:17
        Bingöl'de eğitime kar engeli
        Bingöl'de etkili yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde bu sabah başlayan kar yağışı ile olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

        Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve trafikte oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla il merkezi genelinde tüm resmi ve özel öğretim kurumlarında öğleden sonra eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile personelin de yarım gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

