        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de kar nedeniyle tır trafiğine kapatılan bazı şehirler arası yollar yeniden ulaşıma açıldı

        Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatılan Bingöl-Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Diyarbakır kara yollarının yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 21:00 Güncelleme: 17.01.2026 - 21:00
        Bingöl'de kar nedeniyle tır trafiğine kapatılan bazı şehirler arası yollar yeniden ulaşıma açıldı
        Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatılan Bingöl-Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Diyarbakır kara yollarının yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

        Bingöl Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam tır geçişlerine kapatılan yollarla ilgili bilgi paylaşıldı.

        Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolu'nun Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası saat 12.10 itibarıyla, Bingöl-Elazığ Devlet Yolu'nun Bingöl Sancak Kavşağı ile Karakoçan Ayrım kavşağı arası ve Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Karvansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası saat 12.15 itibarıyla tır trafiğine açılmıştır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

