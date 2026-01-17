Bingöl'de kar nedeniyle tır trafiğine kapatılan bazı şehirler arası yollar yeniden ulaşıma açıldı
Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatılan Bingöl-Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Diyarbakır kara yollarının yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.
Bingöl Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam tır geçişlerine kapatılan yollarla ilgili bilgi paylaşıldı.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolu'nun Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası saat 12.10 itibarıyla, Bingöl-Elazığ Devlet Yolu'nun Bingöl Sancak Kavşağı ile Karakoçan Ayrım kavşağı arası ve Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Karvansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası saat 12.15 itibarıyla tır trafiğine açılmıştır."
