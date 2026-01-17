Bingöl'de bazı şehirler arası yollarda ulaşıma kar engeli

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl-Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Diyarbakır kara yollarının tır geçişlerine kapatıldığı bildirildi.



Bingöl Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sürücülere kentteki kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ Devlet Yolu'nun Bingöl Sancak Kavşağı ile Karakoçan Ayrım Kavşağı arası saat 19.50 itibarıyla, Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası ve Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolu'nun Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası saat 20.30 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır."

