        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de bazı şehirler arası yollarda ulaşıma kar engeli

        Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl-Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Diyarbakır kara yollarının tır geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 21:00 Güncelleme: 17.01.2026 - 21:00
        Bingöl Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sürücülere kentteki kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ Devlet Yolu'nun Bingöl Sancak Kavşağı ile Karakoçan Ayrım Kavşağı arası saat 19.50 itibarıyla, Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası ve Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolu'nun Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası saat 20.30 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

