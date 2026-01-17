Bingöl'de yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile tır, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Bingöl-Erzurum kara yolunun Hacılar köyü mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, otobüsteki 3 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

