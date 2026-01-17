Habertürk
Habertürk
        Bingöl'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Bingöl'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Giriş: 17.01.2026 - 18:41 Güncelleme: 17.01.2026 - 18:41
        Bingöl'de kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Bingöl'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.


        Kentte devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte, Bingöl Belediyesi ekipleri trafiğin aksamaması için yollarda çalışma yapıyor.

        Karlıova ilçesinde ise kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı. İlçede bazı tek katlı evler kara gömülürken, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı.

        Buzlanma nedeniyle Karlıova-Varto kara yolunun Kargapazarı köyü mevkisinde bir otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobil kar küreme aracıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


        Karlıova Belediyesi ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

