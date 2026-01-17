Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl Üniversitesinde öğrenciler mezuniyetten önce iş hayatıyla tanışıyor

        AHMET DENGEŞİK/RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl Üniversitesinde 644 öğrenci, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen Gençlik Programı kapsamında üniversitenin farklı birimlerinde görev alarak hem gelir elde ediyor hem de mesleki deneyim kazanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 11:01 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl Üniversitesinde öğrenciler mezuniyetten önce iş hayatıyla tanışıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AHMET DENGEŞİK/RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl Üniversitesinde 644 öğrenci, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen Gençlik Programı kapsamında üniversitenin farklı birimlerinde görev alarak hem gelir elde ediyor hem de mesleki deneyim kazanıyor.

        Devlet desteğiyle hayata geçirilen program sayesinde öğrenciler, eğitim hayatlarını sürdürürken çalışma hayatını yakından tanıma imkanı buluyor.

        Akademik ortamda yürütülen bu uygulama, öğrencilerin sorumluluk bilinci kazanmasına, iş disiplinini öğrenmesine ve mezuniyet sonrası sürece daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlıyor.

        Program kapsamında öğrenciler, haftada en fazla 3 gün olmak üzere günde 7,5 saat çalışıyor.

        Öğrencilere çalıştıkları her gün için 1375 lira cep harçlığı ödeniyor.

        Üniversite bünyesindeki idari birimler, uygulama merkezleri ve araştırma alanlarında görev alan gençler, hem kendi alanlarında pratik yapıyor hem de ekonomik olarak destekleniyor.

        - "Ailelerine yük olmadan hayatlarını sürdürmektedirler"

        Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, AA muhabirine, İŞKUR Gençlik Programı'nın öğrenciler açısından önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

        Programın geçen yıl da üniversitede uygulandığını anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

        "Hükümetimizin geçen yıl başlattığı İŞKUR Gençlik Programı gerçekten çok önemli. Bu sayede üniversitemizde geçen yıl 548 öğrenci bu haktan yararlanmıştı. Bu yıl ise 644 öğrencimiz, bu imkandan faydalanıyor. Üniversitemizde farklı birimlerde çalışarak öğrencilerimiz hem geleceğe hazırlanmakta hem de ailelerine yük olmadan hayatlarını burada sürdürmektedirler."

        - "Devletimiz her zaman öğrencilerin yanında"

        Öğrencilerin çalışma hayatını yakından tanıdığını belirten Çelik, "Devletimiz, her zaman öğrencilerin yanında. Bu programlar, zaten onu gösteriyor. Öğrencilerimiz, bu programla müthiş bir deneyim kazanıyor. Program, öğrencilerimize üniversitemize ve devletimize ciddi katkılar sunuyor. Bu çalışmayı başlatan hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir program." ifadelerini kullandı.

        - "Program, bize çok önemli fırsatlar sunuyor"

        İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Bingöl Üniversitesinde çalışan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Melike Asağlı da programın kendileri için önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

        Asağlı, program sayesinde iş süreçlerini yerinde öğrendiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Program, bize çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu sayede iş süreçlerini öğreniyoruz ve gerçek iş ortamlarında deneyim kazanıyoruz. Devletimizin sağladığı destek ile ailemize yük olmadan rahat bir şekilde geçimimizi sağlıyoruz."

        Veteriner Fakültesi öğrencisi Zehra Soylu da Gençlik Programı kapsamında Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde görev yaptığını dile getirdi.

        Soylu, uygulamalı çalışmalara katıldıklarını anlatarak, şunları söyledi:

        "Burada hem mesleğimize yönelik alanda kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz hem de ailemize yük olmadan ek bir gelir elde ediyoruz. Bu imkanı sunan devletimize teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu

        Benzer Haberler

        Bingöl'de domuz sürüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bingöl'de domuz sürüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bingöl'de otomobil domuz sürüsüne çarptı: 3 yaralı
        Bingöl'de otomobil domuz sürüsüne çarptı: 3 yaralı
        Bingöl'de UMKE'den zorlu kış şartlarında hayat kurtaran müdahale
        Bingöl'de UMKE'den zorlu kış şartlarında hayat kurtaran müdahale
        Bingöl'de yolu kapanan mezradaki hastayı UMKE hastaneye ulaştırdı
        Bingöl'de yolu kapanan mezradaki hastayı UMKE hastaneye ulaştırdı
        Bingöl'de 14 aranan şahıs yakalandı
        Bingöl'de 14 aranan şahıs yakalandı
        Karlıova'da karla mücadele çalışması yürütülüyor
        Karlıova'da karla mücadele çalışması yürütülüyor