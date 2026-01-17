Bingöl Üniversitesinde öğrenciler mezuniyetten önce iş hayatıyla tanışıyor

AHMET DENGEŞİK/RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl Üniversitesinde 644 öğrenci, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen Gençlik Programı kapsamında üniversitenin farklı birimlerinde görev alarak hem gelir elde ediyor hem de mesleki deneyim kazanıyor.



Devlet desteğiyle hayata geçirilen program sayesinde öğrenciler, eğitim hayatlarını sürdürürken çalışma hayatını yakından tanıma imkanı buluyor.



Akademik ortamda yürütülen bu uygulama, öğrencilerin sorumluluk bilinci kazanmasına, iş disiplinini öğrenmesine ve mezuniyet sonrası sürece daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlıyor.



Program kapsamında öğrenciler, haftada en fazla 3 gün olmak üzere günde 7,5 saat çalışıyor.



Öğrencilere çalıştıkları her gün için 1375 lira cep harçlığı ödeniyor.



Üniversite bünyesindeki idari birimler, uygulama merkezleri ve araştırma alanlarında görev alan gençler, hem kendi alanlarında pratik yapıyor hem de ekonomik olarak destekleniyor.



- "Ailelerine yük olmadan hayatlarını sürdürmektedirler"



Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, AA muhabirine, İŞKUR Gençlik Programı'nın öğrenciler açısından önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.



Programın geçen yıl da üniversitede uygulandığını anımsatan Çelik, şunları kaydetti:



"Hükümetimizin geçen yıl başlattığı İŞKUR Gençlik Programı gerçekten çok önemli. Bu sayede üniversitemizde geçen yıl 548 öğrenci bu haktan yararlanmıştı. Bu yıl ise 644 öğrencimiz, bu imkandan faydalanıyor. Üniversitemizde farklı birimlerde çalışarak öğrencilerimiz hem geleceğe hazırlanmakta hem de ailelerine yük olmadan hayatlarını burada sürdürmektedirler."



- "Devletimiz her zaman öğrencilerin yanında"



Öğrencilerin çalışma hayatını yakından tanıdığını belirten Çelik, "Devletimiz, her zaman öğrencilerin yanında. Bu programlar, zaten onu gösteriyor. Öğrencilerimiz, bu programla müthiş bir deneyim kazanıyor. Program, öğrencilerimize üniversitemize ve devletimize ciddi katkılar sunuyor. Bu çalışmayı başlatan hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir program." ifadelerini kullandı.



- "Program, bize çok önemli fırsatlar sunuyor"



İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Bingöl Üniversitesinde çalışan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Melike Asağlı da programın kendileri için önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.



Asağlı, program sayesinde iş süreçlerini yerinde öğrendiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Program, bize çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu sayede iş süreçlerini öğreniyoruz ve gerçek iş ortamlarında deneyim kazanıyoruz. Devletimizin sağladığı destek ile ailemize yük olmadan rahat bir şekilde geçimimizi sağlıyoruz."



Veteriner Fakültesi öğrencisi Zehra Soylu da Gençlik Programı kapsamında Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde görev yaptığını dile getirdi.



Soylu, uygulamalı çalışmalara katıldıklarını anlatarak, şunları söyledi:



"Burada hem mesleğimize yönelik alanda kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz hem de ailemize yük olmadan ek bir gelir elde ediyoruz. Bu imkanı sunan devletimize teşekkür ediyorum."

