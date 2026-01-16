Habertürk
        Bingöl'de domuz sürüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Bingöl'de otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 16.01.2026 - 23:00 Güncelleme: 16.01.2026 - 23:00
        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 59 AIP 454 plakalı otomobil, Bingöl-Muş kara yolunun Bingöl Belediyesi Asfalt Üretim Tesisi mevkisinde yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı.

        Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza sonucu, sürüdeki bazı domuzlar da telef oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

