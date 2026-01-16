Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de yolu kapanan mezradaki hastayı UMKE hastaneye ulaştırdı

        Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 21:28 Güncelleme: 16.01.2026 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de yolu kapanan mezradaki hastayı UMKE hastaneye ulaştırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Sancak beldesi Yaygınçayır köyü Üsküdar mezrasında yaşayan kalp yetmezliği hastası 77 yaşındaki M.S.A'nın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bunun üzerine UMKE ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan bölgeye paletli araçla ulaştı.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolün ardından hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Karne almaya giderken can verdi
        Karne almaya giderken can verdi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        16 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        16 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 14 aranan şahıs yakalandı
        Bingöl'de 14 aranan şahıs yakalandı
        Karlıova'da karla mücadele çalışması yürütülüyor
        Karlıova'da karla mücadele çalışması yürütülüyor
        Bingöl'de 58 bin öğrenci karne sevinci yaşadı
        Bingöl'de 58 bin öğrenci karne sevinci yaşadı
        Buban peribacalarına seyir terası yapılacak
        Buban peribacalarına seyir terası yapılacak
        Bingöl'de karla mücadele sürüyor: 232 köy yolu ulaşıma açıldı
        Bingöl'de karla mücadele sürüyor: 232 köy yolu ulaşıma açıldı
        Bingöl'de 482 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Bingöl'de 482 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi