        Bingöl'de 482 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 482 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 17:56 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:56
        Bingöl'de 482 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 482 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapanların tespiti ile yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, çalışma sonucu 482 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

