        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de yolu kapanan köydeki hasta UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

        Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köydeki kadın hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 22:45 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:45
        Bingöl'de yolu kapanan köydeki hasta UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
        Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köydeki kadın hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Sancak beldesindeki Güngören köyünde yaşayan yüksek tansiyon hastası 61 yaşındaki F.A, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bunun üzerine UMKE, yoğun kar ve tipi içerisinde paletli ambulansla hastanın bulunduğu adrese ulaştı.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından F.A, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



