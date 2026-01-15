Habertürk
        Yalova Valiliğine atanan Usta'dan Bingöl'e veda mesajı

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yalova Valiliğine atanması dolayısıyla veda mesajı yayımladı.

        Giriş: 15.01.2026 - 14:29 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:29
        Usta, mesajında, 19 Ocak Pazartesi günü Bingöl'den ayrılacağını belirtti.

        Görev süresi boyunca Bingöl'ün refahı, huzuru ve gelişimi için çalıştıklarını vurgulayan Usta, eğitimden sağlığa, güvenlikten tarıma, sosyal desteklerden kamu yatırımlarına kadar birçok alanda önemli çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

        Bingöl halkının samimiyetinin en büyük motivasyonu olduğunu ifade eden Usta, şunları kaydetti:

        "Görev yaptığım yıllar boyunca muhabbet lisanıyla konuşmaya, aşkla ve şevkle çalışmaya, her bir insanımızın özel olduğunu bilerek Bingöl'e ve Bingöl halkına hizmet etmeye gayret ettim. Bingöl'ün her sokağında, mahallesinde, köyünde ve ilçesinde bir hatıram var. Bu şehir ve insanları kalbimde müstesna bir yer edindi. Bu şehirde yürürken yalnızca mesaimi değil, kalbimi de taşıdım. Aşağı Çarşı'yı, Afatları, Beşyol'u, Bingöl dağlarını, yaylalarını, insanını, sessiz duaları ve isimsiz teşekkürleri kalbimin en derin köşesinde birlikte götürüyorum. Gönlünü kırdıklarımız, sürç-ü lisanımız, hatamız olduysa affola; Bingöl'e ve aziz Bingöllülere selam olsun."

        Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata, kamu kurumlarına ve Bingöl halkına teşekkür ederek, "Yalova'da da Bingöllü kardeşlerimin her zaman bir kapısı olduğunu bilmelerini isterim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

