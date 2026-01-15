Karlıova'da karla mücadele çalışması yürüten ekiplere ziyaret
Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve Belediye Başkanı Veysi Bingöl, kar küreme ekiplerini ziyaret etti.
Kaymakam Bıçak ve Bingöl, Özel İdare Şantiyesi ile Karayolları Şube Şefliğini ziyaret ederek, personellerle bir araya geldi.
Ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Bıçak, personellere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
