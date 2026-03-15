Karlıova'da kar yağışı nedeniyle 25 köye ulaşım sağlanamıyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.
İlçede gece başlayan, sabah da etkisini sürdüren kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü, bazı ev ve araçların üzeri karla kaplandı.
Belediye ekipleri ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda, İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan 25 köy yolunda karla mücadele çalışmalarına başladı.
İlçede yaşayan esnaf Hasan Olgun, yaptığı açıklamada, kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.
Olgun, "Dün akşamdan beri yaklaşık 30 santimetre kar yağdı. Daha önce de yerde 30 santimetre kar vardı." dedi.
