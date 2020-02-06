Bingöl’de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Bingöl’ün Karlıova ve Kiğı ilçelerinde kötü hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Bingöl’de kar yağışı 3 gündür aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışının en fazla etkili olduğu Karlıova ve Kiğı ilçelerinde yer yer kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karlıova ve Kiğı ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.
BİNGÖL
06 Şubat 2020 Perşembe
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