Bingöl'de eğitime kar engeli

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BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın verildiği bildirildi. Açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarımızda Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.





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